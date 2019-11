Live: Mautbefreiung als Streitthema im Nationalrat

2. Plenarsitzung nach der Wahl behandelt auch die Klimaschutzmilliarde oder das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Barzahlung.

Am Mittwoch hält der Nationalrat seine zweite Plenarsitzung nach der Nationalratswahl ab. Da es noch keine Regierung gibt, herrscht im Parlament nach wie vor das freie Spiel der Kräfte. Im Vorfeld der heutigen Sitzung dominierten die frisch aufgenommenen Koalitionsverhandlungen zwischen Türkis und Grün - inklusive erster Reibereien bei Klimamilliarde und Mautausnahmen in Österreich. Beide Themen dürften auch am Mittwoch Thema zwischen den Parteien sein.

Thema Mautbefreiung

Der Nationalrat wird in seiner Sitzung am 13. November voraussichtlich einen ersten Gesetzesbeschluss in der neuen Legislaturperiode fassen. Auf Initiative der ÖVP sollen einzelne Autobahnabschnitte von der Vignettenpflicht ausgenommen werden, um Ausweichverkehr durch Mautflüchtlinge zu vermeiden.

Betroffen sind die Rheintal-Walgau Autobahn A14 bei Hohenems, die A12 Inntalautobahn bei Kufstein Süd, die Westautobahn A1 bei Salzburg, die Mühlkreis Autobahn A7 bei Linz sowie die Linzer Autobahn A26. Ziel der Maßnahme ist es, Umgehungsverkehr durch Mautflüchtlinge und damit einhergehende Luftverschmutzung und Lärmbelästigung für AnrainerInnen zu vermeiden.

Da der Antrag im Budgetausschuss auch von den Grünen und den NEOS unterstützt wurde, ist eine Mehrheit im Nationalrat zu erwarten. Die SPÖ verweist auf zu erwartende Einnahmenausfälle für die ASFINAG tatsächlich in der Höhe von 70 Mio. € und macht außerdem verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Sie wollte daher eine Vertagung der Beratungen erreichen, um alternative Möglichkeiten zu prüfen. Der Vertagungsantrag wurde aber nur von der FPÖ mitgetragen.

In Kraft treten soll die Gesetzesnovelle am 15. Dezember.

Thema Klimaschutzmilliarde

Die Grünen haben die SPÖ nicht in ihrem Versuch unterstützt, eine jährliche Klimaschutzmilliarde zu erreichen. Zusammen mit ÖVP und FPÖ beschloss die nunmehr in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP stehende Ökopartei am Dienstag im Budgetausschuss die Vertagung dieses Antrages.

Die Grünen haben einen eigenen Antrag eingebracht, mit dem sie die Regierung auffordern, den viel kritisierten Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) zu überarbeiten. Umweltministerin Maria Patek gibt eine Erklärung zum Nationalen Klima- und Energieplan ab.

Bis Jahresende muss Österreich, wie alle anderen EU-Länder, gegenüber der EU-Kommission darstellen, wie die angestrebten Klimaziele der EU bis 2030 erreicht werden sollen. Dabei geht es unter anderem um eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 2005, eine Erhöhung des Energieanteils aus erneuerbaren Quellen und um eine Steigerung der Energieeffizienz, wobei für jedes Land spezifische Vorgaben gelten.

Weitere voraussichtliche Themen

Verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf Barzahlung

Neuer Anlauf zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses

Anhebung der Budgetmittel für das Bundesheer

Aberkennung der Staatsbürgerschaft für IS-Rückkehrern

Sowie weitere Themen

Die Sitzung beginnt um 09.00 Uhr mit einer Aktuellen Stunde, für die die ÖVP das Thema "Europa in bewegten Zeiten. Was bedeutet das für Österreich?" ausgewählt hat. Zur Debatte wird Außenminister Alexander Schallenberg erwartet.