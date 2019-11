Vorarlberg: Mautbefreiung bis Hohenems? Stadt wehrt sich

Die Stadt Hohenems spricht sich in der aktuellen Diskussion entschieden gegen Überlegungen aus, die A14 zwischen Hohenems und Hörbranz von der Maut zu befreien.

Die Mautstrecke auf der A14 soll laut der Forderung der Landes-ÖVP zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und der Anschlussstelle Hohenems von der Mautpflicht ausgenommen werden. Der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger brachte diese Pläne des Landes bei der Stadtvertretungssitzu am Dienstag zur Diskussion. Dabei haben sich, wie es in einer Aussendung der Stadt heißt, alle Fraktionen der Hohenemser Stadtvertretung eindeutig gegen diese Mautbefreiung ausgesprochen.

"Löst kein Verkehrsproblem"

"Die immer wiederkehrende Forderung nach einer Mautbefreiung zwischen Hohenems und Hörbranz löst kein Verkehrsproblem, sondern verlagert es nur von einer Gemeinde in die andere. Das Problem wird durch diesen Vorstoß von Landeshauptmann Wallner von Bregenz schlicht auf den Abfahrtsknoten Hohenems-Diepoldsau verlagert, welcher ohnehin schon unter der Verkehrsbelastung ächzt", so Bürgermeister Egger. Es sei verständlich, dass Bregenz nach Lösungen für die Mautflüchtlinge sucht, die sich am Pfänder vorbei durch die Stadt schlängeln. Die Lösung könne aber nicht darin liegen, den Verkehr in andere Gemeinden, die auch mit Überlastungen zu kämpfen haben, zu verlagern.