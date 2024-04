Liebherr erzielt historischen Umsatzrekord

Liebherr erreicht einen neuen Meilenstein mit einer Umsatzsteigerung von 1.453 Millionen Euro über das Vorjahr, setzt damit neue Rekorde und unterstreicht seine führende Position in der Industrie.

Die Liebherr-Gruppe erzielte eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr, mit herausragenden Ergebnissen in elf von dreizehn Produktsegmenten, wodurch der bisherige Rekordumsatz von 2022 um 1,453 Milliarden Euro übertroffen wurde. Die Liebherr Gruppe vermeldete einen Rekordumsatz in Höhe von 14,042 Milliarden Euro. Insbesondere die Segmente, die Bau- und Bergbaumaschinen umfassen, verzeichneten eine Umsatzsteigerung von 11,6 Prozent auf insgesamt 9.557 Millionen Euro. Ebenso erfreulich waren die Ergebnisse in den Bereichen Maritime Krane, Luft- und Raumfahrt, Verkehrstechnik und mehr, mit einem Gesamtumsatz von 4.485 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11,3 Prozent entspricht. Liebherr vermeldet somit einen Gesamt

Gerätschaften von Liebherr ©CANVA

Positive Entwicklung

Die Umsätze wuchsen fast überall, besonders in der EU, mit signifikanten Zuwächsen in Deutschland, Frankreich und Spanien. Auch außerhalb der EU, besonders in Nordamerika, Asien, Ozeanien, Afrika und dem Nahen Osten, zeigten sich positive Entwicklungen, während Mittel- und Südamerika stabil blieben. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem Gewinn von 367 Millionen Euro ab und verzeichnete zudem ein Mitarbeiterwachstum auf 53.659.

Fokus auf Forschung und Entwicklung: Investitionen in alternative Antriebe und Digitalisierung

Im Bereich Forschung und Entwicklung fokussierte sich Liebherr auf alternative Antriebe und Digitalisierung, mit einer Investition von 634 Millionen Euro. Neue Technologien und Maschinen, einschließlich elektrischer Antriebe und autonomer Fahrzeuge, wurden eingeführt.

Ein Kran von Liebherr beim Bau eines Gebäudes ©CANVA

Rekordinvestitionen von 1.030 Millionen Euro flossen in Produktionsstätten und das globale Vertriebs- und Servicenetz, was eine deutliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Ausbauarbeiten in verschiedenen Standorten weltweit wurden vorangetrieben, um die Kapazitäten zu erweitern und den steigenden Nachfragen gerecht zu werden.

Optimistischer Ausblick: Liebherr trotzt wirtschaftlichen Herausforderungen

Für 2024 bleibt die wirtschaftliche Lage herausfordernd, doch Liebherr sieht sich gut aufgestellt, um dank eines soliden Auftragsbestands und seiner diversifizierten Struktur diese Herausforderungen zu meistern. Die Firma bleibt optimistisch, besonders in Märkten wie den USA und Australien, dank der weltweiten Nachfrage nach großen Kranen und Rohstoffen.

Starke Performance von Liebherr in Vorarlberg

Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte alleine das Liebherr-Werk Nenzing mit einem Umsatz von 691,5 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Das entspreche einer Steigerung von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Unternehmen kürzlich für den Standort in Vorarlberg mit. Nordamerika bleibe nach wie vor der wichtigste Markt. Für das Geschäftsjahr 2024 sei man trotz eines global langsameren Wirtschaftswachstums und einer herausfordernden Preis- und Zinsentwicklung "vorsichtig optimistisch".

Liebherr Gruppe: Zahlen und Fakten

Region Umsatz 2023 (in Mio. €) Veränderung zum Vorjahr (%) Veränderung zum Vorjahr (in Mio. €) Asien und Ozeanien 2.233 +22,2% +406 Afrika/Naher und Mittlerer Osten 936 +18,8% +148 Mittel- und Südamerika 537 +0,0% +0 Nordamerika 2.446 +22,5% +450 Nicht-EU-Länder 1.383 -9,7% -148 Europäische Union 6.507 +10,1% +597