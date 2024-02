Wechsel in der Geschäftsführung bei Liebherr in Nenzing

Nenzing. Mit Beginn des neuen Jahres gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung der Liebherr-Werk Nenzing GmbH.

Die Liebherr-MCCtec GmbH ist eine von elf Sparten innerhalb der Firmengruppe mit mehr als 5.500 Beschäftigten, vier Produktionsstätten in Killarney (IRL), Nenzing (A), Rostock (D) sowie Sunderland (GB) und 46 Vertriebs- und Serviceniederlassungen weltweit.

Mit dem dynamischen Wachstum der vergangenen Jahre sind auch die Anforderungen an die Organisation kontinuierlich gewachsen. Aus diesem Grund geben die bestehenden Spartengeschäftsführungen ihre operative Verantwortung in den jeweiligen Werken schrittweise ab, um sich zu 100 % auf die übergeordneten und strategischen Aufgaben zu fokussieren.

Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer am Standort Nenzing Herr Markus Schmidle konzentriert sich seit Jahresbeginn auf die Agenden der Spartenobergesellschaft. Als sein Nachfolger in der Liebherr-Werk Nenzing GmbH wurde Herr Stefan Maier bestellt, der 2009 als Leiter der Abteilung Buchhaltung in das Unternehmen eingetreten ist. 2011 hat er zusätzlich den Bereich Controlling übernommen. Seit 2014 war er Bereichsleiter und Prokurist für den Bereich Rechnungswesen, Controlling und Finanzen.