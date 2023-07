Liebesleben mit Betty: Slow Sex

Dass das einen enormen Druck aufbaut und in Summe unser Sexleben eher verschlechtert als verbessert, leuchtet ein. Was wir dagegen tun können? Vor allem achtsamer sein und eventuell mal Slow Sex praktizieren – damit wir wieder mehr ins Fühlen kommen. Slow Sex ist ein Trend, der auf ein Buch der Autorin Diana Richardson zurückführt. In Anlehnung an die Slow Food-Bewegung geht es auch hier um die Verlangsamung.