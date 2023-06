Liebesleben mit Betty: Eifersucht

Es ist wichtig zu verstehen, dass Eifersucht grundsätzlich ein normales menschliches Gefühl ist und bei den meisten in geringem Maße vorhanden ist. Jedoch wenn zu viel Eifersucht in einer Beziehung vorhanden ist kann das sehr schädlich sein.

Eifersucht hat viele Formen, von mild bis krankhaft. In milden Fällen kann Eifersucht dazu dienen die Verbundenheit zwischen zwei Partner*innen zu vertiefen und das Interesse füreinander aufrecht zu erhalten aber in schweren Fällen kann es zu Kontrollverhalten und Besitzansprüchen führen. Da ist es wichtig, dass Paare in der Lage sind, gemeinsam zu erkennen, wann es ein gesundes Maß überschreitet und Gewalt darf dabei niemals eine Lösung sein.