Liebesleben mit Betty: Meinungen zum Pride Month

Durch Paraden, Veranstaltungen und öffentliche Aktionen können queere Menschen ihre Identität und Stärke feiern und stolz darauf sein, wer sie sind. Der Pride Month ist auch ein Symbol für die fortlaufenden Kämpfe der LGBTQ+ Community um Gleichberechtigung, auch in Ländern, in denen ihre Rechte eingeschränkt oder nicht anerkannt werden. Die Veranstaltungen bieten Aktivist:innen und Unterstützenden die Möglichkeit, sich zu engagieren und für eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen. Der Pride Month kann dazu beitragen, das Bewusstsein für LGBTQ+ Themen in der Gesellschaft zu erhöhen und bietet der Community eine Chance, sich zu verbinden und eine Gemeinschaft zu schaffen.