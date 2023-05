Liebesleben mit Betty: Kommunikation

„Schatz! Hol den Wein, wir müssen über unser Sexleben sprechen!“ Wenn Sexualität so funktioniert, wie wir uns das wünschen, kann sie sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken. Aber wie weiß man, was und wie es der/die andere gerne hat? Was sich gut anfühlt, wo die tollen Stellen sind, wie viel Druck oder Geschwindigkeit wir brauchen, um über den „Point of no return“ zu kommen, …?

Die meisten sprechen leider erst darüber, wenn es so gar nicht mehr passt. Wenn man bis dahin aber noch nie wirklich darüber gesprochen hat, fällt es einem oft schwer, damit anzufangen. Das größte Problem ist dabei, dass uns die richtigen Worte und eine offene Gesprächskultur fehlen, weil vieles schambehaftet ist. Weiters wissen viele selbst nicht, was sie mögen oder nicht mögen.