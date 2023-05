Liebesleben mit Betty: Frühlingsgefühle

Neue Erfahrungen

Was wir wollen

Aber der Frühling kann auch eine Zeit sein, in der wir uns mit unserer Sexualität auseinandersetzen und uns fragen, was wir denn eigentlich wirklich wollen. Wenn wir uns von der Dunkelheit des Winters befreien, können wir uns auch von alten Vorstellungen und Vorurteilen über unsere Sexualität befreien und uns für vollkommen neue Erfahrungen und Möglichkeiten öffnen – oder wie die US-amerikanische Schriftstellerin Anaïs Nin es so schön formulierte: „Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde als das Risiko, zu erblühen.“