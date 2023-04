Kennst du deine sexuelle Orientierung?

Manche Menschen fragen sich: Was soll denn das, dass jetzt plötzlich jede*r sein und werden kann, was sie/er gerade will?

Kann es sein, dass man als Mann erst auf Frauen steht, später aber bemerkt, dass man Männer oder beide Geschlechter sexuell anziehend findet? Geht das? Oder wird man als homosexueller Mensch geboren?