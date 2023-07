Liebesleben mit Betty: Solange wir uns guttun

Es gibt keine Garantie, dass eine Beziehung ewig hält oder gerettet werden kann. Manche Beziehungen sind möglicherweise nicht zu retten, und es ist wichtig, das zu akzeptieren. Wenn man sich entscheidet, an der Beziehung zu arbeiten, muss man sich realistische Ziele setzen. Jeder möchte sich lebendig und glücklich in einer Beziehung fühlen, aber es erfordert gemeinsame Anstrengung, um wieder an den Punkt zu kommen, an dem beide Partner zufrieden sind. Es ist oft eine Herausforderung, aber es ist nicht unmöglich.