Lech: Zweijährige Bausperre für Investorenmodelle verhängt

Lech zieht die Notbremse: Am Montagabend wurde eine zweijährige Bausperre für Investorenmodelle beschlossen.

Wie die VN am Dienstag berichtet, will die Gemeinde Lech dem Bau von Infestorenmodellen am Arlberg einen Riegel vorschieben: Die Gemeindevertretung verhängte mit einstimmigem Beschluss eine Bausperre von zwei Jahren für Investorenmodelle. Um die Existenzgrundlage als Tourismusgemeinde zu sichern, brauche es jetzt drastische Maßnahmen, bevor es zu spät sei, so Bürgermeister Stefan Jochum: "Die Investorenmodelle sind außer Kontrolle geraten."