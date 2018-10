Chalet-Boom in Lech - Ärger um Luxusherbergen in Vorarlberg

Lech - Die Gemeinde Lech verfolgt die Errichtung von rund 15 neuen Chalets durchaus mit Argwohn.

Lech Der Wunsch nach luxuriöser Privatsphäre in den Winter- oder Sommerferien ist vor allem am Arlberg ungebrochen groß und wird immer mehr zum Geschäftsmodell. Der Bau von Chalets mit meist international tätigen und zahlungskräftigen Investoren im Hintergrund liegt in Lech jedenfalls stark im Trend. In den letzten Jahren wurde eine Reihe solcher Luxusbleiben aus dem Boden gestampft. Im Zentrum von Lech befindet sich derzeit ein regelrechtes Luxusrefugium mit fünf Gebäuden in Bau, das unter dem Namen Chalech firmiert. Als Investor gilt Peter Kreuz, ein gebürtiger Tiroler, der am persischen Golf gutgehende Geschäfte betreiben soll. Als Generalunternehmer tritt dabei Architekt Said Ramic von der Inova Architektur AG in Mäder in Erscheinung. Ramic zählt übrigens zu jenem Personenkreis, der sich bereits vor Jahren erfolglos um Ferienwohnungswidmungen bemühte. Die Kosten für den Bau des Chalech werden von Branchenkennern mit mehr als 30 Millionen Euro beziffert.