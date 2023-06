Ländle-Model Maria Maksimovic steht auf Porsche

Die Influencerin aus Dornbirn hat ein besonderes Faible für die deutsche Sportwagen-Marke entwickelt.

all

all

self

self

Das ist Marias Traumauto

In Sachen Traumauto würde sich Maria Maksimovic übrigens für einen Porsche 964er entscheiden, am liebsten in der Farbe Dunkelgrün oder Sternrubin.