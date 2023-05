Amore Motore: Dieser Mann bringt Ländle-Model Maria Maksimovic auf Touren!

Autos und Frauen, heiße Kurven und jede Menge Klischees

Eine ganz besondere Anmache

Traumautos? Definitiv Porsche

"Mein Traumauto ist definitiv ein Porsche, aus der 911-Reihe. Aktuell ein GT-3, das ändert sich aber wöchentlich", führt der sportliche Beau weiter aus. Maria würde sich für einen Porsche 964er entscheiden, am liebsten in der Farbe Dunkelgrün oder Sternrubin.

Eifersucht? Fehlanzeige

Mit ihrem gestiegenen Bekanntheitsgrad gehen die beiden locker um. Gerade als Paar, das in der Öffentlichkeit steht, hat man es aber nicht immer leicht. "Am Anfang war es nicht leicht für mich, wenn z.B. meine Arbeitskollegen mich auf meine Freundin angesprochen haben. Inzwischen ist das Vertrauen aber so stark, dass wir uns nichts vormachen", erzählt der gebürtige Deutsche, der übrigens in seiner aktiven Zeit als Footballer sogar für das Jugend-Nationalteam gespielt hat.