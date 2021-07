"Habe Oli geprankt": Wie Maria Oliver Pocher reinlegte

Model und Influencerin Maria Maksimovic ist am Samstag bei "Verstehen Sie Spaß" zu sehen. Sie durfte den Lockvogel für Oliver Pocher spielen.

"Verstehen Sie Spaß" ist aus der Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. Mit versteckter Kamera werden Menschen an der Nase herumgeführt und in unerwartete Situationen gebracht. Mit von der Partie sind immer wieder auch prominente Lockvögel. Auch Model und Influencerin Maria Maksimovic aus Dornbirn ist bald in der Sendung zu sehen: Sie durfte Köder für einen deutschen Comedian spielen.