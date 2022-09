Maria Maksimovic mit ihrem Freund bei "Forsthaus Rampensau"

Die Dornbirnerin Maria Maksimovic ist bald wieder im TV zu sehen - doch diesmal nicht alleine. Zusammen mit Freund Manoel zieht sie ins "Forsthaus Rampensau" ein.

ATV lässt Promis im "Forsthaus Rampensau" um 20.000 Euro rittern. Neun Society-Promi-Paare in einem einsamen Häuschen in den Kärntner Bergen - zu sehen ab 6. Oktober. Dabei rittern TV-Sternchen in Spielen gegeneinander und wählen sich aus der Show. Das Siegerpaar erhält 20.000 Euro und darf sich mit dem Titel "Rampensau 2022" schmücken.

Dabei ist auch die Dornbirnerin Maria Maksimovic, zusammen mit ihrem Freund Manoel Machinek.

"Wir sind einfach starke Konkurrenz"

Maria liebt das Rampenlicht, das Rampenlicht liebt sie – und so war sie bereits in "The Bachelor" und "Temptation Island" zu sehen und hat Oliver Pocher in "Versteckte Kamera" hinters Licht geführt. Ihr Freund Manoel ist ebenfalls Model, Ingenieur, ehemaliger Football-Spieler und Motorsportbegeistert.

© Aaron Jiang Photography

Ziehen hier Favoriten für den Titel "Rampensau 2022" ins Forsthaus? Intelligenz gepaart mit Sportlichkeit bringen die beiden Schönheiten jedenfalls mit, was bei den Spielen im "Forsthaus Rampensau" nur von Vorteil sein kann. Mano: "Durch unsere Sportlichkeit haben wir einen offensichtlichen Vorteil, der dadurch aber natürlich schnell zum Nachteil wird: Wir sind einfach starke Konkurrenz!" Seine Freundin Maria dazu: "Bei Reality-TV-Produktionen muss man stets auf der Hut sein, um der nächsten Abwahl zu entgehen. Wir müssen definitiv Spiele gewinnen, um nicht abgesägt zu werden."

Diese Kandidaten ziehen ein:

Reality-Darstellerin Tara Tabitha zieht mit ihrer Freundin, dem Tattoomodel Cat, in die Hütte. Ebenfalls einziehen wird Holzbauer Philipp, der bei "Bauer sucht Frau" auf Petra traf und sie in sein Herz schloss. Nun nimmt er seine Liebe, die mittlerweile als Schlagersängerin Adriana tätig ist, mit in die Kärntner Berge. Außerdem dabei: Rebecca Rapp und Sonja Plöchl sowie Nina "Bambi" Bruckner mit ihrem Mann Senad Bruckner.

