Klubhaus mit Maria: Pocher, Bachelor und OP-Termine

Am Samstag kommt Maria Maksimovic vorbei und spricht über ihre Zeit mit dem Schweizer Bachelor, den Prank mit Oliver Pocher und warum sie keine Scheu davor hat, sich unters Messer zu legen.

Auch sonst hat sich bei der schönen Dornbirnerin viel getan, so war Maria in Abu Dhabi bei der Formel 1, für zwei Monate in Saudi-Arabien oder in Paris beruflich unterwegs. Außerdem hat sich die Volkswirtschaft-Studentin gerade unters Messer begeben und ihre Schweißdrüsen operativ entfernen lassen. Darüber und noch viel mehr spricht sie in der neuen Klubhaus-Ausgabe. Übrigens ist Maria Maksimovic der erste Gast, der zum zweiten Mal auf der korallenroten Couch Platz nimmt. Und schon beim ersten Besuch nahm sich die selbstbewusste junge Dame kein Blatt vor den Mund.

Fohrenbar, Casino Glücksdusche und Johannes von und zu Gutenberg

Natürlich plaudert die sympathische Influencerin auch mit Sara und beantwortet die User-Fragen an der Klubhaus Bar, powered by Fohrenburger. In der Glücksdusche vom Casino Bregenz kämpft außerdem eine junge Gewinnerin um jede Menge "Cash in the Tasch". Last but not least darf natürlich Johannes von und zu Gutenberg nicht fehlen. Seine Lesung aus dem Buch der "Gelöschten" Foren-Kommentare sorgt für literarische Kurzweil. Genauso wie die DeadBeatz, die als Klubhaus-Combo den musikalischen Rahmen für die Show liefern. Klubhaus, Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.