Kulturfrust, Corona und ein Podcast-Highlight

Theatermacherin Brigitta Soraperra, Journalist Johannes Huber und Podcast-Newcomer Tommy Schmidle und Mirjam Weichselbraun heute um 17 Uhr zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

"Wir müssen über Verteilung reden!", so der Titel des offenen Briefs der Kulturschaffenden an Landeshauptmann Markus Wallner, Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und den Vorarlberger Landtag. Gefordert wird: Gleichstellung und Gleichbehandlung des Kultursektors mit allen anderen Bereichen, wie Wirtschaft, Handel, Tourismus, Gastronomie, Land- und Bauwirtschaft und Straßenbau. Warum sich die Kulturschaffenden im Land übergangen fühlen und wieso hier mit Existenzen gespielt wird, darüber spricht Initiatorin Brigitta Soraperra heute mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".