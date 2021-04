Jeder vierte Vorarlberger bereits geimpft

Fast 25 Prozent der impfberechtigten Vorarlberg haben bereits die erste Corona-Teilimpfung erhalten.

Das Land kündigte 17.300 Dosen in der nächsten Impfrunde an - diese startet am heutigen Mittwoch. Eingeladen sind dabei über 60-Jährige, Risikopatienten und weitere in Phase 2 definierte Berufsgruppen. Der Großteil der Dosen wird für Erstimpfungen eingesetzt, rund 4.000 entfallen auf Zweitimpfungen. Geimpft wird in Dornbirn, Bregenz, Nenzing, Hirschegg und Bezau.