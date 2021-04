Rüscher: "Über 17.300 Dosen für nächste Impfrunde"

Für die nächste Impfrunde, die am Mittwoch anläuft, stehen über 17.300 Dosen zur Verfügung, informiert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Eingeladen sind zur kostenlosen Immunisierung über 60-Jährige, RisikopatientInnen und weitere in Phase 2 definierte Berufsgruppen. Das Impfgeschehen wird in dieser Woche von Erstimpfungen dominiert. Rund 4.000 Dosen werden für Zweitimpfungen benötigt. Wieder sind fünf Impfstraßen eingerichtet – in Dornbirn und Bregenz, Nenzing, Hirschegg sowie Bezau.