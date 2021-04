Vorarlberger Kulturschaffende fordern Gleichbehandlung

Die Vorarlberger Kulturschaffenden fordern in Sachen Corona-Unterstützung eine Gleichstellung und Gleichbehandlung ihres Sektors mit anderen Bereichen wie Handel, Tourismus, Gastronomie oder Bauwirtschaft.

Angesichts der Hilfsleistungen für diverse Branchen "bleibt uns buchstäblich die Spucke weg", so rund 90 Kulturschaffende in einem offenen Brief an Landeshauptmann Markus Wallner, die zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (beide ÖVP) und den Landtag.