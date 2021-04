Vorarlberg: 91 Neuinfektionen am Dienstag

Am Dienstag wurden in Vorarlberg 91 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Am Dienstag wurden in Vorarlberg 91 Neuinfektionen verzeichnet, am Mittwochmorgen kamen nochmals zwei dazu.

Stand Mittwoch 8 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen am Dienstag 91 Neuinfektionen 82 Genesenen gegenüber. Am Mittwoch waren bis 8 Uhr bereits zwei Neuinfektionen zu verzeichnen. Damit gelten in Vorarlberger derzeit 1.162 Personen als aktiv positiv.



Die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Vorarlberger Intensivstationen ist am Dienstag um einen Fall auf neun Patienten gesunken. Das Infektionsgeschehen blieb allerdings unvermindert hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag bei 176 und nähert sich somit dem Österreich-Schnitt.

Bisher wurden 26.460 Menschen in Vorarlberg positiv getestet. 25.013 sind nicht mehr infektiös, 285 Menschen verstarben in Vorarlberg an oder mit dem Virus.

Lage in den Spitälern

In den Spitälern werden am Dienstag insgesamt 38 Corona-Patienten stationär versorgt, davon neun auf einer Intensivstation. Es waren noch 14 der 52 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei.

Sieben Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, sieben weitere in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Mit 161 aktiven Infektionen war am Mittwochmorgen weiterhin Dornbirn - Vorarlbergs größte Stadt - Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgte Feldkirch (101) vor Lustenau (72) und der Landeshauptstadt Bregenz (65) sowie Hohenems (56).

7-Tages-Inzidenzen

Stand Dienstag 14 Uhr