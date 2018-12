Köhlmeier: "Menschen schämen sich für Kurz und Regierung"

Der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier bekräftigt im "Profil"-Interview seine Kritik an der Regierung - und spricht über die Reaktionen nach seiner Rede in der Wiener Hofburg.

Für teils heftige Debatten sorgte die Rede des Vorarlberger Schriftstellers Michael Köhlmeier im Mai dieses Jahres . In der Rede lautete es unter anderem: “Sie wissen doch, dass es auch damals solche gegeben hat, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben.” Kanzler Kurz sah einen unzulässigen Vergleich mit dem Nationalsozialismus.

Köhlmeier meint im “Profil”-Interview , man dürfe von einem Kanzler erwarten, dass er in der Geschichte blättere. Dann würde er – Kurz – um die Konferenz von Évian wissen. Köhlmeier: “1938 diskutierte die Staatengemeinschaft die Verteilung der ansteigenden Flüchtlingszahlen von Juden aus Deutschland und Österreich. Sämtliche Delegierte brüsteten sich anschließend in ihren jeweiligen Ländern damit, dass kein einziger Flüchtling aufgenommen werde. Ein Blatt der Schande – nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt!”

Köhlmeier würde “keinen Beistrich” ändern

Im Gespräch mit dem “Profil” sagt Köhlmeier, er würde keinen Beistrich an seiner Rede ändern. Die positiven Reaktionen seien überwältigend gewesen. Ein einziger Leser habe ihm zwei seiner Bücher zurückgeschickt, weil er mit der Rede nicht einverstanden war. Der Leser habe die Kritik an der FPÖ, aber nicht an Kurz geteilt. Kurz selbst habe übrigens kein Gespräch mit ihm gesucht.