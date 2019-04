Kinder-Onkologie: Landesrat Bernhard klärte offene Fragen

Lobende Worte für den Einsatz von LR Christian Bernhard fand kürzlich Andrea Tschofen-Netzer vom Elternverein #ProKinderOnko.

Sich mit Betroffenen an einen Tisch setzten und sich über offene Fragen, ehrlich begründete Ängste der Eltern rund um den Fortbestand der kinderonkologischen Versorgung im Land sprechen, das tat kürzlich Landesrat Dr. Bernhard.

Nachdem die Abgeordneten Dr. Kinz und Herr Waibel eine schriftliche Anfrage an Landesrat Dr. Bernhard gestellt haben, wurden Vertreter des Elternvereins #ProKinder Onko bei der letzten Landtagssitzung im März gebeten, eine schriftliche Terminanfrage einzubringen. So hatten sie die Gelegenheit, bei einem sehr guten Gespräch, wirklich alle offenen Fragen, Sorgen und Bedenken ihrerseits, Punkt für Punkt zu besprechen.

„Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Landesrat Dr. Bernhard für seine Zeit und sein ehrliches Engagement in unserer gemeinsamen Herzensangelegenheit“, zeigt sich Andrea Tschofen-Netzer dankbar. „Die kinderonkologische Expertise, die Beste und vor allem heimatnahe Behandlung unserer erkrankten Kinder, gilt es zu sichern“, so Tschofen-Netzter.