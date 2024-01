Kim und Tim Dschungelcamp: Sie hatte Sex mit Weltstar, er im Bett seiner Eltern!

Eine emotionale Nacht im Dschungelcamp. Heinz Hoenig verlässt das Camp aus gesundheitlichen Gründen, während Kim Virginia mit einem brisanten Sex-Geständnis für Aufsehen sorgt.

Diese Promis würden die zwei nicht abstoßen

Kim Virginia: Sex mit Weltstar

Während des nächtlichen Gesprächs am Lagerfeuer, offenbarte Kim Virginia, dass sie in der Vergangenheit eine Beziehung mit einem berühmten Rapper gehabt habe. Ihre Andeutung, es klinge "wie Wochenende", brachte Twenty4Tim dazu, ungläubig den Namen "The Weeknd" zu erwähnen. Kim bestätigte dies mit einem Nicken, woraufhin Tim völlig verblüfft war. Die Vorstellung, dass Kim Virginia eine Beziehung mit Abel Makkonen Tesfaye, besser bekannt als "The Weeknd" und einer der weltweit erfolgreichsten Musiker mit fast 260 Millionen verkauften Tonträgern. Tim ergänzt "Das ist ja wohl die berühmteste Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift!“ Kim deutete an, dass diese Begegnung schon einige Zeit zurückliege und merkte an "Der war ja nicht immer so. Jetzt ist er ja der Weltstar des Grauens.“