Ärzte-Team nimmt Heinz Hoenig aus dem Dschungelcamp

Heinz Hoenig musste aus medizinischen Gründen das Dschungelcamp verlassen. Ärzte griffen ein, nachdem ihm die extremen Bedingungen zugesetzt hatten.

Medizinische Intervention

In den letzten Tagen stand Hoenig unter ständiger ärztlicher Beobachtung. Die extremen Witterungsbedingungen im Camp stellten eine große Herausforderung für seine Gesundheit dar. Letztendlich trafen die Ärzte die Entscheidung, ihn aus dem Camp zu nehmen.

Offizielle Stellungnahme von RTL

Berichten zufolge wurde Hoenig diskret vom Produktionsteam in das Imperial-Hotel gebracht.

Alles Weitere wollte RTL am Abend ab 22.15 Uhr live bei der Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erklären. Der 72 Jahre alte "Das Boot"-Star Hoenig, der zur ersten Garde der deutschen Schauspieler gehört, war in dieser Staffel der mit Abstand älteste und prominenteste Teilnehmer. Hatte er sich in den ersten Tagen noch sehr im Hintergrund gehalten, war Hoenig zuletzt stärker aus sich herausgekommen. Er hatte seine Mitcamper zum Beispiel im "Molding" - einer Schauspiel- und Sprechübung - unterrichtet.