Dschungelcamp: Darum hat es Cora Schumacher wirklich verlassen - das ist der wahre Grund!

Emotionales Aus nach nur drei Tagen im RTL Dschungelcamp - Cora Schumacher packt ihre Sachen.

n der Welt des Reality-Fernsehens sind überraschende Wendungen an der Tagesordnung, doch der freiwillige Ausstieg von Cora Schumacher aus dem Dschungelcamp 2024 nach nur drei Folgen hat Fans und Zuschauer gleichermaßen überrascht. Die Frage, die sich alle stellen: Was hat die Ex-Frau von Formel 1-Rennfahrer Ralf Schumacher dazu bewogen, das Abenteuer im australischen Busch so plötzlich zu beenden?

"Ich bin von mir am meisten enttäuscht. Dass mir so eine Covid-Infektion in den Weg kommt ." ©RTL

Emotionale Szene

In einer emotionalen Szene, festgehalten in der neuesten Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, offenbart Cora Schumacher den wahren Grund für ihren Ausstieg. „Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!“, gestand sie sichtlich mitgenommen. Die Qualen, die der Rauch des Lagerfeuers ihr bereitete, wurden unerträglich, eine Fortsetzung des Camp-Lebens unvorstellbar.

Gesundheit steht an erster Steller

Doch es war mehr als nur der Rauch. Cora Schumacher, die kurz vor der Reise nach Australien mit einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte, zeigte Anzeichen von Enttäuschung über sich selbst. „Ich bin einfach superenttäuscht, am meisten von mir selbst [...] Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt“, offenbarte sie im Dschungeltelefon. (VOL.AT)

Cora Schumacher: "Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus." ©RTL

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" heute Abend um 20:15 Uhr live aus Australien – und natürlich im Live-Stream auf RTL+

