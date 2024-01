Sex-Affäre mit Cora Schumacher? Oliver Pocher haut wieder einen raus!

Cora Schumacher gesteht im Dschungelcamp ihre Gefühle für Comedian Oliver Pocher, doch auf seiner Seite sieht die Situation nicht so charmant aus.

Cora Schumacher (47) gesteht im Dschungelcamp bei RTL offen ihre Gefühle für Comedian Oliver Pocher (45) und bekennt den anderen Teilnehmern: "Ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet ... verliebt bumsen ist schon toll", offenbarte sie vor den RTL-Kameras." Doch während sie liebevoll von ihm spricht, sieht die Situation auf seiner Seite nicht so charmant aus.

Hier spricht Cora Schumacher über ihren Ex-Mann Ralf. Neben ihr Anya Elsner. ©RTL

Die Ex von Formel 1-Rennfahrer Ralf Schumacher (48) flüchtet Hals über Kopf aus Dschungel-Show. Was erwartet sie? Häme! Ausgerechnet vom Mann, in den sie verliebt ist. Der Comedian spuckt scharfe Worte auf seiner "Liebeskasper"-Tour, zuletzt in Hannover, vorher in Frankfurt. Cora wird immer wieder mangelnde Intelligenz vorgeworfen.

Oliver Pocher: "Das sollte eigentlich geheim bleiben"

Oliver Pocher auf der Bühne: "Das mit Cora und mir sollte eigentlich geheim bleiben. Wir sind so glücklich miteinander. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt, sie hat ein Malbuch ausgeliehen und ich bin mit Ralf Hand in Hand reingekommen. Ja, er ist immer einfach bisschen verschmust, wenn wir Sex hatten.“Und Pocher ledert weiter: "Ich wollte auch mal etwas anderes, eine Frau mit Stil und Niveau."

