"Hätte nie gedacht, dass ich so schnell fünfstellig verdiene!" - Vorarlbergerin erobert OnlyFans

"Hatte keine großen Erwartungen"

Sie begann im Mai 2023 aktiv auf der Plattform zu posten, ohne große Erwartungen an den Erfolg, sondern eher mit dem Ziel, sich selbst zu verwirklichen und professionelle Fotoshootings zu machen.

"Ich hatte keine großen Erwartungen, was etwa den Erfolg auf OnlyFans angeht, mir ging es viel mehr darum, neue Wege einzuschlagen und mich etwas auszuprobieren und auszuleben." Die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und ein zweites Standbein aufzubauen, war ebenfalls ein Anreiz für die junge Vorarlbergerin.

Anfangs hatte die 20-Jährige Zweifel, ob ihre Entscheidung gut ankommen und finanziell lohnend sein würde. Ihre Entscheidung, mit OnlyFans zu beginnen, traf sie eher aus einem Impuls heraus. "Ich hatte einfach angefangen und wollte selbst erst einmal herausfinden, wie wohl ich mich mit der Entscheidung fühle und ob es etwas ist, was ich auch langfristig machen will."

So hat ihre Familie reagiert

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Jennys erster Beitrag: "Fragte mich, ob ich zu viel preisgebe!"

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Die Realität auf OnlyFans entsprach ihren Vorstellungen: Jenny war überrascht, wie erfolgreich sie auf der Plattform werden konnte, teilweise auch dank ihres Managements, das ihr im Bereich Marketing beratend zur Seite stand. "Ich bin mehr oder weniger auch ins kalte Wasser gesprungen. Mir war zwar bewusst, dass es Models gibt, die damit mehrere Tausend Euro monatlich verdienen, aber dass ich so schnell in einem guten Monat eine fünfstellige Summe auf der Plattform verdienen würde, hätte ich nicht gedacht."

Negative Auswirkungen?

Das ist für Jenny ein Tabu

"Ich kann alles selbst entscheiden. Mein Management steht mir zur Seite, aber ich wähle selbst aus, was umgesetzt wird. Das gilt auch für den zeitlichen Aspekt, der natürlich Auswirkungen auf meinen Verdienst hat. Da bin ich sehr flexibel", erklärt die 20-Jährige.

Miethaus und Urlaube

In ihrem Alltag geht Jenny einer Festanstellung nach und widmet sich nach der Arbeit und an freien Tagen der Erstellung von Inhalten für OnlyFans. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf das Posten und Schreiben, um den persönlichen Kontakt zu ihren Fans aufrechtzuerhalten. Dank OnlyFans konnte sie sich einige Wünsche erfüllen: "Ich konnte mir inzwischen einige meiner Wünsche und Ziele erfüllen. Das größte und bedeutendste Ziel war ein eigenes Mietshaus für meine Mama und mich. Dieser Traum geht nun endlich in Erfüllung - ebenso wie Urlaube."