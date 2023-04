Kaufmann äußert sich zur Lage am Bahnhof

"Delikte innerhalb bestimmter Personengruppen"

"Der Vorfall ist natürlich schrecklich, das müssen wir gar nicht diskutieren", sagte Kaufmann. "Ich gebe zu, dass sich vor allem Jüngere nicht sicher fühlen." Sie schränkte aber ein: Das subjektive Sicherheitsgefühl und das, was wirklich passiere, klaffe weit auseinander.

Die Bürgermeisterin erzählte, dass sie auch mit ihren beiden Töchtern über die Thematik gesprochen habe. Denen geht es nämlich ebenfalls so, dass sie den Bahnhof lieber meiden. Auf Nachfrage ihrer Mutter bestätigten sie aber, dass es bei ihnen und ihren Freuden dort noch keinen Vorfall gegeben habe. "Die Delikte passieren innerhalb von bestimmten Personengruppen", stellte Kaufmann klar. Unbeteiligten Passanten sei in den vergangenen Jahren nichts passiert.

Bahnhöfe seien in großen Städten immer ein Treffpunkt. Und daran müsse man sich auch in Dornbirn gewöhnen. "Wir sind als Stadt nahe der 52.000 Einwohner und wir werden immer urbaner", sagte die Bürgermeisterin. Mit 25.000 bis 30.000 Ein- und Ausstiegen pro Tag sei der Bahnhof Dornbirn ähnlich frequentiert wie die Station Neubaugasse in Wien. Zu der Gewöhnung hatte Kaufmann aber doch einen Zusatz: "Wir setzen alles daran, das möglichst sicher zu gestalten."