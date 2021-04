Kässpätzle oder Käsknöpfle? Gastronomin klärt auf!

Wie heißt es denn nun? Kässpätzle oder Käsknöpfle? Janine Wieland, Gastronomin Alpensteakhaus Brand, war gestern zu Gast bei "Vorarlberg LIVE", um das Thema zu klären.

"Wir wollen wieder Kässpätzle essen gehen!", so das Motto der Vorarlberger Impfkampagne. Es könnte auch heißen: "Wir wollen wieder Käsknöpfle essen gehen!" Wo verläuft die sprachliche Grenze im Land oder kommt es nicht darauf an - Hauptsache es schmeckt? Dieses Thema diskutierte Gastronomin Janine Wieland vom Alpensteakhaus in Brand am Montag in "Vorarlberg LIVE".