Totalausfall Wintertourismus, Kässpätzle und Frust im Friseur-Salon

Obmann der Seilbahnwirtschaft Andreas Gapp, Friseurmeister Christoph Schobel und Gastronomin Janine Wieland um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Wir wollen wieder Kässpätzle essen gehen!", so das Motto der Vorarlberger Impfkampagne. Es könnte auch heißen: "Wir wollen wieder Käsknöpfle essen gehen!" Wo verläuft die sprachliche Grenze im Land oder kommt es nicht darauf an - Hauptsache es schmeckt? Dieses Thema diskutiert Gastronomin Janine Wieland vom Alpensteakhaus in Brand heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".