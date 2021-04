Die ewige Diskussion: Kässpätzle oder -knöpfle?

"Wir wollen wieder Kässpätzle essen gehen" - heißt es in der Vorarlberger Impfkampagne. Doch sind es nun Spätzle oder Knöpfle?

Vorarlberger Käsknöpfle oder Vorarlberger Kässpätzle? Diese Diskussion gibt es wahrscheinlich schon so lange wie die Vorarlberger Nationalspeise selbst. Auch die aktuelle Impfkampagne des Landes bringt die Diskussion erneut auf. Dort hat man sich für "Kässpätzle" entschieden. Die Frage, ob es nun Kässpätzle oder -knöpfle heißt, lässt sich im Land nicht eindeutig beantworten und sorgt auch in den sozialen Medien für Diskussionen. Je nach Region wird die Speise anders genannt.

Offiziell meist "Spätzle"

Die Impfkampagne wurde von der ikp Vorarlberg erstellt. Diese hat ihren Sitz in Dornbirn. Dass man sich beim Wording der Kampagne für "Spätzle" statt "Knöpfle" entschieden hat, liegt daran, dass man sie dort so nennt. Und auch offiziell liest man meist von "Spätzle" - so etwa auf der Homepage von Vorarlberg Tourismus, beim "Spätzlekäs" von Vorarlberg Milch oder auf dem passenden Mehl von "Vorarlberger Mehl". Die "Kässpätzle" oder "Käsespätzle" habe es auch auf Wikipedia und sogar in den Duden geschafft, ein eigener Eintrag für "Käsknöpfle" fehlt bislang.

Gibt es eine "Spätzleschranke"?

Auch wenn es an sich immer dasselbe Gericht ist: Was den Namen angeht, scheint es eine "Spätzleschranke" zu geben. Im Bregenzerwald ist meist von "Käsknöpfle" die Rede. Auch im Montafon nennt man sie "Keesknöpfli". Restaurants in Feldkirch bieten ebenfalls "Käsknöpfle" an. In Bregenz und Dornbirn findet man hingegen "Kässpätzle" auf den Menükarten. Nur in einem Punkt sind sich die meisten Vorarlberger einig: Das traditionelle Gericht ist ein wahrer Genuss.