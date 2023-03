Jedes Jahr ein neuer Rekord: Einsatzstatistik der Feuerwehr Dornbirn

Ein Rekordjahr für die Feuerwehr: Im Zuge der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dornbirn wurde die Einsatzstatistik des Jahres 2022 präsentiert.

680 Feuerwehreinsätze

Waldbrand am Karren

Besonders fordernd für die Einsatzkräfte war der August. Nach einem sehr trockenen Sommer kam es am 18. August zu einem Waldbrand am Karren. Hier waren viel Organisationstalent, voller Einsatz und eine gute Zusammenarbeit mit Bergrettung, Flugpolizei und der Karrenbahn gefordert. Trotz der schwierigen Lage konnte der Brand rasch erfolgreich bekämpft werden. Während des Einsatzes setzte Regen ein, der am nächsten Tag eine bisher unbekannte Intensität erreicht hatte.