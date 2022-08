Drei Tage nach Hochwasser: Dornbirn räumt auf

Auch in Dornbirn zeigen sich die Spuren des Hochwassers. Die Furt ist gesperrt, Dämme wurden aufgeschüttet und die Aufräumarbeiten laufen.

Auch in Dornbirn führten die starken Regenfälle zu Überschwemmungen. Bäche und Flüsse füllten sich stark, auch Keller, Tiefgaragen und Unterführungen wurden geflutet. Bereits am Wochenende wurde mit den Aufräumarbeiten begonnen, die heute, Montag noch laufen.

Dornbirnerach schwappte über

Im Unterlauf der Dornbirnerach schwappte das Wasser mehrmals über den Damm. Teilweise drückte das Wasser auch durch. Die Dämme mussten an mehreren Stellen abgedichtet und aufgeschüttet werden, so auch beim Tierschutzheim in Dornbirn.