Jänner 2018: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Anfang des Jahres hatten mehrere Naturgewalten Vorarlberg fest im Griff: Sturmtief „Burglind“ sorgte für hunderte Feuerwehreinsätze und verursachte zahlreiche Schäden. Aufgrund von starkem Schneefall und hoher Lawinengefahr waren mehrere Vorarlberger Gemeinden am Arlberg und im Montafon von der Außenwelt abgeschnitten. Sogar ein Erdbeben war im Jänner im Vorarlberger Oberland zu spüren gewesen.

10. Lawinengefahr – Vorarlberger Arlberg-Orte von Umwelt abgeschnitten

Anhaltende Niederschläge und starker Wind ließen die Lawinengefahr in Vorarlberg im Jänner lokal erstmals seit Jahren auf die höchste Stufe anwachsen. Am Arlberg und in Gargellen (Montafon) saßen bis zu 10.000 Urlauber fest.