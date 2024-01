Italien will neue Regeln für Influencer einführen

Italien verschärft die Regeln für Influencer, nachdem Ermittlungen gegen die bekannte Mode-Geschäftsfrau Chiara Ferragni wegen unlauteren Wettbewerbs begonnen haben.

Strengere Kontrollen gefordert

Nachdem die Staatsanwaltschaft in Mailand Ermittlungen gegen die Mode-Geschäftsfrau Chiara Ferragni wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit angeblichen Wohltätigkeitsaktionen eingeleitet hat, wächst in Italien die Forderung nach neuen Regeln für Influencer. Damit sollen sie strengeren Kontrollen unterzogen werden.

Hohe Strafen für irreführende Werbung

Transparentere Regeln für Influencer und Wohltätigkeitsorganisationen

Inzwischen wächst auch die Forderung nach transparenteren Regeln in Zusammenhang mit Influencern und Benefiz-Organisationen. Riccardo Masetti, Gründer von "Komen Italia", einer Vereinigung, die seit 25 Jahren gegen Brustkrebs kämpft, forderte das Parlament in Rom zur Verabschiedung eines Gesetzes auf, um "Grauzonen" in einem so sensiblen Sektor wie der Wohltätigkeit zu vermeiden. "Eine Behörde könnte uns vor Risiken schützen. Vereine und No-Profit-Organisationen, die ihre Arbeit hauptsächlich auf freiwilliger Basis leisten, können nicht riskieren, wegen Skandalen das Vertrauen der Spender zu verlieren." Daher seien klare Regeln für die Werbung durch Sponsoring und Spenden in Partnerschaft mit Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen erforderlich. Immerhin erwirtschaftet der No-Profit-Sektor in Italien einen geschätzten Umsatz von 80 Milliarden Euro.