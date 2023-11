Schock: Fitness-Influencerin lässt sich Fett absaugen und stirbt

Tragisches Ende einer Beauty-OP: Fitness-Influencerin Luana Andrade stirbt mit nur 29 Jahren.

Ihr letztes Posting auf Instagram

Die 29-jährige Andrade begab sich am Montag in eine Klinik in São Paulo, um eine Fettabsaugung am Knie durchführen zu lassen. Der Eingriff wurde von einem privaten Arzt und Anästhesisten durchgeführt, die von ihrer Familie beauftragt worden waren. Nur etwa zweieinhalb Stunden nach der Operation erlitt das Model einen Herzstillstand, wie das Krankenhaus São Luiz mitteilte.