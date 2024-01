Protz-Influencer auf Koks rast Ehepaar tot

Bei einem tragischen Unfall am 2. Januar in Brandenburg (D) kamen Bildhauer Roland R. († 79) und seine Frau Rita R. († 76) ums Leben. Der Unfallverursacher: ein Influencer in einem leistungsstarken Mercedes.

Noah F. (28), ein Musiker und Influencer mit über 100.000 Instagram-Followern, raste mit seinem gemieteten 585-PS-AMG-Mercedes in den Skoda des Ehepaares. Der Polizeibericht bestätigt, dass er die Vorfahrt missachtete und unter Drogeneinfluss stand.

Ein Herz und ein Holzkreuz als Erinnerung

An der Unfallstelle in Brandenburg erinnert jetzt ein Holzkreuz, geschmückt mit einem Herz und den Worten „Oma“ und „Opa“, an das Ehepaar. Die Enkeltöchter des Paares haben dieses Kreuz aufgestellt.

Eine fatale Verkettung von Umständen

Noah F. verbrachte laut Berichten die Silvesternacht in einem Wellness-Hotel. Für den Aufenthalt lieh er sich den AMG-Mercedes. Am Unfalltag stand er unter Kokaineinfluss, wie ein Drogentest bestätigte. Gegen Noah F. wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Er befand sich noch in der Probezeit seines Führerscheins.