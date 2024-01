Instagram-Star Emily Pellegrini täuscht alle. Das KI-generierte-Model zieht berühmte Persönlichkeiten an, darunter Fußballer, Tennisspieler, MMA-Kämpfer und sogar Milliardäre. Obwohl sie gar nicht existiert.

Das Model, das ausschließlich digital existiert und durch Künstliche Intelligenz generiert wurde, zieht auf Instagram mit ihrem auch durchaus freizügigem Content viele Blicke auf sich. Mit über 160.000 Followern in nur vier Monaten hat sie eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut, darunter auch prominente Sportler.

Fußaller zeigte hartnäckiges Interesse

Der Fußballer, dessen Name nicht genannt wurde, kontaktierte Pellegrini über Instagram und fragte sie nach ihren Kontaktdaten. Er zeigte hartnäckiges Interesse und erkundigte sich wiederholt nach Pellegrinis WhatsApp-Kontakt. Ihre Antwort: "Ich weiß nicht, hihi." Auf seine insistierende Frage "Hast du WhatsApp?" antwortete Pellegrini: "Nein, ich nutze nur Instagram und Fanvue." Der Spieler gab jedoch nicht auf und fragte weiter, wie sie in Kontakt bleiben könnten, um sich näher kennenzulernen.

Der Schöpfer hinter dem KI-Model

Der Erfinder von Emily Pellegrini, der mit ihr auf der Plattform "Fanvue" fast 90.000 Euro in sechs Wochen verdient hat, äußerte sich überrascht über die Aufmerksamkeit, die sie von berühmten Persönlichkeiten erhielt.

"Über Instagram-Direktnachrichten sind es wirklich berühmte Leute, wie Fußballer, Milliardäre, MMA-Kämpfer und Tennisspieler. Sie glauben, dass sie echt ist. Sie laden sie nach Dubai ein, um sich mit ihr zu treffen und in einem tollen Restaurant zu essen", sagt er der "Daily Mail".

Hintergründe und Motivation

Der Erfinder des KI-Models enthüllte das Geheimnis hinter seiner Erschaffung. "Ich habe ChatGPT gefragt, was die Traumfrau des Durchschnittsmannes ist, und es hieß: braunes Haar, lange Beine. Also habe ich sie genau so gemacht, wie es da stand."