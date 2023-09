"Ich hasse dich!": Kardashian-Streit eskaliert

Geschwister streiten sich hin und wieder - das gilt auch für weltberühmte Schwestern, wie Kim (42) und Kourtney (44) Kardashian. In der neuesten Folge ihrer Reality-TV-Show "The Kardashians" scheint die Situation zwischen den beiden aber vollkommen zu eskalieren!

In der wohl bekanntesten Reality-TV-Familie der Welt kracht es gewaltig! Bereits in den letzten Folgen der gemeinsamen Show kam es immer wieder zu Spannungen zwischen Kim Kardashian und ihrer älteren Schwester Kourtney. Hauptthema der Streitereien: Kim wird Kourtney vor, sie ständig zu kopieren. Nun hat der Streit der beiden aber wohl seinen bisherigen Höhepunkt erreicht.

Kim und Kourtney: Eskalation im Zickenkrieg!

In der neuesten Folge von "The Kardashians", die am Donnerstag veröffentlicht wurde, gerieten die beiden heftig aneinander. Kourtney machte ihrer Schwester schwere Vorwürfe: "Du erträgst es nicht, wenn jemand anderes im Mittelpunkt steht. Du bist zu meiner Hochzeit gekommen und konntest nicht glücklich für mich sein. Du hast dich von der ersten Sekunde an beschwert!"