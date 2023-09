Kaum wiederzuerkennen! Kim Kardashian mit Mega-Kurzhaarschnitt

Hier müssen selbst Fans zweimal hinsehen: Reality-TV-Star Kim Kardashian (42) präsentiert sich auf Instagram vollkommen verändert.

Wer ist das denn? Kim Kardashian überrascht ihre Follower im Netz mit einer radikalen Typveränderung. Raspelkurze Haare, Brille und ein schlichtes Top: Mit diesem Look ziert die 42-Jährige jetzt das Cover des "CR Fashion Book".

Typveränderung auf dem Jubiläumscover

Eigentlich kennen ihre Fans sie mit langer Mähne und Designerklamotten. Der reduzierte Look kommt entsprechend nicht bei allen gut an: Die Meinungen der Fans sind geteilt.

Sieht sie jetzt wie die Neue ihres Ex aus?

In den Kommentaren sind Reaktionen von "unglaublich" bis "das ist nicht ihr Look" zu lesen. Viele sehen dabei eine gewisse Ähnlichkeit zu Bianca Censori (28), der neuen Lebensgefährtin von Kardashians Ex Kanye West (46), da diese ebenfalls einen Kurzhaarschnitt hat.