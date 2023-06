Sexy und lasziv: Kim Kardashian im Lack-Bikini

Kim Kardashian entzündet das Internet mit ihrer heißen Bademodenkollektion.

Kim Kardashian ist immer noch eine Expertin darin, das Internet zum Glühen zu bringen, obwohl es manchmal so wirkt, als würden ihre Halbschwestern Kylie und Kendall Jenner ihr den Rang ablaufen. Dieses Mal hat sie es mit ihrer neuen Bademodenkollektion geschafft.

Der Sommer steht vor der Tür und das bedeutet Zeit für Baggersee, Freibad und heimisches Planschbecken. Aber Moment mal! Haben wir überhaupt etwas Passendes zum Anziehen? Zum Glück gibt es Kim Kardashian, die uns gerne Abhilfe schafft. Genauer gesagt, ihr Label Skims, das sie im Jahr 2019 gegründet hat und das sich auf eng anliegende Kleidung wie Unterwäsche, Shapewear und Bademode spezialisiert hat. Für ihre Marke hat Kardashian nun einen Look kreiert, der definitiv nicht nur den Bademeister beeindrucken wird.

Die 42-jährige Kardashian präsentiert ihre Kollektion sowohl auf ihrem persönlichen Instagram-Account als auch auf dem Account ihres Labels. Dabei erhält sie Unterstützung von einigen männlichen und weiblichen Models, aber Kardashian selbst schlüpft auch in die Kreationen, die sie für diesen Sommer entworfen hat. Was ist das Besondere daran? Kardashian setzt auf glänzendes schwarzes Latex, egal ob Bikini, Badeanzug oder Trunk für die Herren. Das Label ist sich sicher, dass man noch nie zuvor Bademode wie diese gesehen hat, und bezeichnet Kardashians Kreationen als "bislang sexiesten Bikini" in ihrer Kollektion.