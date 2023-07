Zu viel des Guten? Fans geschockt von Kim Kardashians Gesicht!

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian zieht gerne die Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt scheint es die 42-Jährige mit ihrer optischen Selbstoptimierung aber übertrieben zu haben.

Kim Kardashian (42) hat in der Vergangenheit schon mehrfach bestritten, in puncto Aussehen beim Beauty-Doc mit entsprechenden Eingriffen nachgeholfen zu haben. Brüste, Nase, Po – angeblich sei alles echt. Allerdings gab sie zu, sich auch mal Botox spritzen zu lassen. Mehrere Fans sind nun der Meinung, dass die vierfache Mutter es damit zu weit getrieben hat. Sie sind geschockt von ihrer offenbar unnatürlichen Mimik!

Zu viel des Guten?

Vor allem die neueste Episode der Reality-TV-Show "The Kardashians" sorgt dabei für Furore. Darin soll die Milliardärin für ihr neues Führerscheinfoto posieren. Ihre angestrengte Mimik dabei löst bei einigen Fans auf "Reddit" blankes Entsetzen aus! Laut den schockierten Zuschauern würde sich die Stirn der 42-Jährigen gar nicht mehr bewegen, während ihre Mund- und Augenpartie beim Lächeln noch kleine Fältchen zeige. Ein User schreibt dazu: "Was haben diese Frauen angerichtet? Älterwerden in LA ist hart, aber es ist keine Straftat!" Ein anderer findet: "Kims Augen- und Nasenfalten auf den Fotos sehen so unnatürlich aus!"