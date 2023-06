Sex und Traummann: Darauf steht Kim Kardashian

In einer aktuellen Ausgabe ihrer Reality-TV-Sendung "The Kardashians" lüftet Kim Kardashian neben ihren vielfältigen Erwartungen an einen Partner auch ihr Liebesgeheimnis, was sie im Schlafzimmer besonders erregt.

Nach der schrecklichen Scheidung von Ex-Mann Kanye West und einem kurzen Techtelmechtel mit Pete Davidson, scheint es plausibel, dass Kim Kardashian eine beachtliche Anspruchsliste für zukünftige Beziehungen aufgestellt hat. In einer unterhaltsamen Mädelsrunde gibt der Reality-TV-Star pikante Details preis, welche Eigenschaften sie an ihrem zukünftigen Mann sucht - und was sie besonders anzieht.

Sexy Kim





































© Reuters

"Keine Mutter- oder Vaterkomplexe"

Bei einem Abendessen mit ihren Freundinnen Tracy Romulus, Natalie Halcro und Olivia Pierson scherzt Kim Kardashian über ihren idealen Mann und ihre umfangreichen Erwartungen an ihn. Aus einer Liste, die sie auf ihrem Handy vorbereitet hat, liest sie ihren Freundinnen vor: "Er muss für mich einstehen, er muss für mich kämpfen, gute Körperhygiene haben, ruhig sein, keine Mutter- oder Vater-Komplexe haben, er muss geduldig sein, er muss mich unterstützen, mich glücklich machen, erfolgreich sein und schöne Zähne haben".

Alltägliche Wünsche

Ihre Wünsche sind eigentlich ziemlich alltäglich und decken sich wahrscheinlich mit den Vorstellungen vieler anderer Frauen. Aber zu ihrer langen Liste fügt Kim ein überraschendes Geständnis hinzu, welches Merkmal sie an einem Mann am meisten anmacht: "Zähne sind für mich das Wichtigste. Je gerader, desto mehr erregt es mich", sagt sie lachend, und setzt ihre Liste fort: "spontan, lustig, er muss meine Freunde und Familie lieben, jemand, der ein Vorbild für meine Kinder sein kann, vor allem jemand, zu dem meine Söhne aufblicken können, kein schweres emotionales Gepäck mit sich bringen, ich habe schon genug davon, größer als ich, jemand, der gerne trainiert, motiviert ist, unabhängig ist, der nicht klammernd ist und einen coolen Modestil hat".

Jetzt bleibt nur die Frage, wo sie diesen Traummann finden wird. Angesichts der langen Liste von Anforderungen könnte die Suche schwieriger sein, als Kardashian es vielleicht erwartet.

