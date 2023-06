Das ist der "Must Have"-Bikini für den Sommer

Kim Kardashian präsentiert neuen Bikini von SKIMS - Ein "Must-Have" für den Sommer!

Kim Kardashian hat am Dienstag ihre phänomenale Figur gezeigt, während sie die Sonne genoss. Die Reality-TV-Ikone (42) präsentierte ihren straffen Bauch und ihre schlanke Silhouette in einem winzigen pinkfarbenen Zweiteiler aus ihrer eigenen Marke SKIMS.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Vierfache Mutter mit Hammer-Body

Kim trug das Swim Triangle-Oberteil in Pink, das online für 38 US-Dollar erhältlich ist, und kombinierte es mit dem Swim Thong in Pink, der für 36 US-Dollar erhältlich ist. Die vierfache Mutter zeigte ihre natürliche makellose Haut ohne Make-up und streifte ihre dunklen Haare mit den Händen zurück, während sie am Pool posierte.