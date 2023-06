Cathy Hummels: Das sind ihre Playboy-Bilder

Influencerin Cathy Hummels sieht ihre Nacktfotos als Neubeginn.

"Mein Körper hat gelitten"

Immer gerne im Bikini

Erst Anfang April gab Cathy Hummels an, in Zukunft öfter ihre sexy Seite zeigen zu wollen. Sie habe sich schon immer gerne im Bikini gezeigt und seitdem sie geschieden und Single sei, noch ein bisschen öfter, so die 35-Jährige. "Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist, erzählt Hummels. Er hat sich regeneriert und auch körperlich geht es mir besser.“