"Wer nackt badet, braucht auch keine Bikini-Figur"

Daniela Katzenberger haut wieder mal ein Spruch auf "Insta" raus und begeistert ihre Fans und Follower

Endlich gutes Wetter auf Mallorca

Auf Mallorca, wo Daniela Katzenberger lebt, hat sich endlich das gute Wetter eingestellt, und sie nutzt die Gelegenheit, um sich in ihrem Pool zu sonnen. Vor einigen Tagen entschied sie sich, lediglich einen knappen T-String zu tragen und oben ohne für ein Foto am Pool zu posieren. Ein Bikini-Oberteil war für sie überflüssig, wie sie in ihrem Instagram-Post erklärte: "Wer nackisch badet, braucht auch keine Bikini-Figur." Mit dieser humorvollen Aussage unterstreicht sie ihre Einstellung zur Selbstakzeptanz und lädt ihre Follower dazu ein, sich genauso zu lieben, wie sie sind.