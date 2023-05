Hinweise auf ein Gloryhole im Unterland

Im Netz finden sich zahlreiche Hinweise auf einen vermeintlichen neuen Sex-Treff in Vorarlberg. VOL.AT hat das Ganze genauer unter die Lupe genommen.

Gloryholes gibt es auch in Vorarlberg und es sind keine Mythen ( VOL.AT berichtete ). Jetzt sind Hinweise auf ein weiteres Gloryhole in einer zum Teil stark frequentierten Gegend aufgetaucht.

Angeblich Gloryhole in Bregenz

Immer wieder erkundigen sich Vorarlberger in Online-Foren danach, ob es im Ländle ein aktives Gloryhole gibt. Einer der ersten Hinweise führt dabei nach Bregenz.

Hier soll sich laut Forenbeiträgen und Co. ein Gloryhole befinden. ©VOL.AT

Der Treffpunkt für anonymen Sex soll befindet sich laut Forenbeiträgen an einem öffentlichen Platz in Bregenz. Das Gloryhole soll sich beim Herren-WC am Parkplatz des Festspielhauses befinden.

Das Kloshäusle am Festspiel-Parkplatz. ©VOL.AT

Ein Blick ins Herren-WC. ©VOL.AT

Kein Loch zu finden

Ein VOL.AT-Lokalaugenschein beim WC zeigte: zwar ließ die Hygiene am Klo etwas zu wünschen übrig – am Boden lag einiges an Toilettenpapier – aber weit und breit war kein größeres Loch zu sehen. Weder in einer der Zwischenwände bei den Pissoirs, noch in den Wänden der Klo-Kabinen oder in einer der Türen.

Alles normal am Herren-WC. ©VOL.AT

Auch in den Kabinen selbst finden sich keine Löcher. ©VOL.AT

Gloryhole 2017 "trockengelegt"

Bis im Frühjahr 2017 war das Gloryhole laut einschlägigen Foren noch offen. Am 19. Mai 2017 verkündete schließlich ein User eines Erotikforums die traurige Botschaft: "Das Gloryhole wurde mit einer Metallplatte geschlossen." Trotzdem blieb das öffentliche Herren-WC laut Forenbeiträgen über längere Zeit ein Treffpunkt. User verabredeten sich weiter im Häuschen bzw. in den dortigen Kabinen. Auch von einer außen am Häuschen montierten Kamera ließen sie sich nicht abschrecken.

Kein neues Loch

Immer wieder erkundigten sich Vorarlberg auch Jahre später danach, ob das Loch "wieder offen" sei. Seit der Schließung wird zudem in mehreren Foren immer wieder diskutiert, ob nicht im WC oder irgendwo sonst in Vorarlberg ein neues Loch gebohrt werden könnte. Noch gibt es aber zumindest beim Festspiel-Parkplatz – wie auch der Lokalaugenschein zeigt – kein neues Gloryhole. Trotzdem taucht das "Gloryhole" in einschlägigen Foren "als aktiv" auf.

